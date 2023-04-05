Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir İsrail hükümetinin Filistinlilere saldırılarını kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin buna asla sessiz ve tepkisiz kalmayacağını söyledi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iftarda emeklilerle bir araya geldi.

Beştepe'de düzenlenen "Emeklilerle İftar" programında onlarca emekli ile iftarını yapan Cumhurbaşkanı millete seslendi.

Burada konuşan Erdoğan, İsrail hükümetinin Filistinlilere saldırılarını ve İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa baskınını kınadı.

"Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir"

Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

"İsrail polisinini ibadet eden sivillere ses bombalarıyla saldırmasını kınıyoruz. İsrail polisinin uyguladığı zulüm ve provokasyon siyasetidir. Türkiye bu saldırılar karşısında asla sessiz kalamaz.



Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Filistinli kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Bu saldırıları kınıyor ve durdurulması çağrısında bulunuyorum."

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi "savaş alanına" çevirdi. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti.

Baskınlarda, 450'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne 5 roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi.

İsrail uçakları, roketlere karşılık Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

"Emeklilik hayattan kopmak değil"

Cumhurbaşkanı'nın emekli misafirlere hitabı şu şekilde:

"Bugün emekli kardeşlerimizle birlikteyiz. İnsanoğlunun uzun hayat yolculuğunun önemli dönüm noktaları vardır. Okula başlamak, evlenmek, çocuklarının mürüvvetini görmek ve elbette emekli olmak bunun arasındadır. Emeklilik hayattan kopmak değil; hayatının yeni bir evresine başlamaktır. Emekli kardeşlerim başımızın tacıdır. Hayatınızın ikinci baharında sizin yanınızda olmak, sizlere hizmet etmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. Emek vermiş kişi anlamına gelen emeklisine saygı duymak bu milletin her ferdinin boynunun borcudur.

"Hep yanınızda olacağız"

Salgın döneminde dünyanın pekçok yerinde emekliler adeta ölüme terkedilirken ülkemizde adeta üzerinde titrediğimiz kesim olmuştur. Dünyanın en güçlü sağlık altyapısı en çok emeklilerimize hizmet veriyor. Park, yürüyüş alanı, açık hava spor tesisleri öncelikle sizin emrinizdedir. Emeklilik düzenlemesiyle 2 milyon 250 bin vatandaşımızı yaş engelinden kurtararak bu geniş aileye katılma imkanı sağladık. Emeklilik günlerinizde de sizlerin hep yanında olacağız.

"Sizlerden destek bekliyorum"

Sizler eski Türkiye'yi, eski Türkiye'nin yokluk, yoksulluk, kriz, acı ve kayıplarını en iyi bilenlersiniz. Ülkemizin 20 yılının nereden nereye geldiğini belki gençlerimize anlatmakta zorlanıyorsunuz ama sizler bunun canlı şahitlerisiniz. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji, sanayi, tarım, spor, sosyal yardımlarda her alanda ülkemizin asırlık eksikliklerini tamamlayarak bugünlere beraberce getirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz. Bu konuda sizlerden destek bekliyorum.

"Birileri istismar siyaseti yürütüyor"

En düşük emekli maaşını son düzenlemeyle 7 bin 500 liraya yani yaklaşık 400 dolara yükselttik. Asgari ücreti 8 bin 500 liraya, engelli ayığını 2 bin 400, 65 yaş aylığını 1900 liraya çıkardık. Birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden istismar siyaseti yürütüyor. Bunlar ülkeyi yönetmeye gelmiyor. Bunlar en az 7 kişiye cumhurbaşkanı en az 50 kişiye bakanlık dağıtmaya geliyor. Böyle iş olur mu? Bunlar yapılanları yıkmaya, devam edenleri durdurmaya geliyor."