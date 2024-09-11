Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metin Kıratlı'nın yemin törenine katıldı
AA

Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi (AYM)üyeliğine seçildi.

Kıratlı'nın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesi kapsamında da, bugün yemin töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı da, Yüce Divan Salonu'nda mahkemenin yeni üyeliğine seçilen Kıratlı’nın yemin törenine katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BAKANLAR EŞLİK ETTİ

Programda; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Adile Topçu
Editör