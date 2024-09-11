Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metin Kıratlı'nın yemin törenine katıldı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Metin Kıratlı için düzenlenen yemin töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı.

AA

Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi (AYM)üyeliğine seçildi.

Kıratlı'nın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesi kapsamında da, bugün yemin töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, AYM Yüce Divan Salonu'nda mahkemenin yeni üyeliğine seçilen Kıratlı’nın yemin törenine katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BAKANLAR EŞLİK ETTİ

Programda; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)