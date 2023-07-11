Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir araya geldi NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile baş başa görüşmek için bir araya geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşliğinde alana giriş zirvenin gerçekleştirildiği LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra zirve alanına geçiş yaptı. Zirve öncesi Macron'la bir araya geldi Erdoğan, zirve öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin ise TSİ 18.00’de başlaması bekleniyor. İsveç Başbakanı ve Stoltenberg ile de görüştü Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Vilnius'taki NATO zirvesi öncesi 3'lü bir görüşme gerçekleştirdi. İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ve Türkiye'nin AB üyesi olma talebi görüşmenin en önemli gündem maddeleriydi.