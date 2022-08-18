Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Zelensky ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lviv'deki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin davetine icabetle ülkenin batısındaki Lviv’e ziyaret düzenledi.

Polonya'ya inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra havayolu ile Lviv'e geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelensky'nin Potoçki Sarayı'ndaki görüşmesi, saat 14.40'da başladı.

Görüşme başladı

Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

3'lü zirve yapılacak

24 Şubat’ta Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez ülkeye ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelensky ile tarihi Potocki Sarayı’nda yaptığı görüşmesinde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerini tüm yönleriyle değerlendiriyor.

Erdoğan’ın günübirlik ziyareti sırasında ayrıca, Zelensky ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılımıyla üçlü bir görüşme de gerçekleştirilecek.

Üçlü görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin arttırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

Bir diğer konu Zaporijya Nükleer Santrali

Masada olan konulardan biri de Rusya’nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali’nde yaşananlar.

Rus kuvvetlerinin ele geçirdiği santrale son günlerde füze saldırıları atarken, iki taraf söz konusu saldırılar için birbirlerini suçluyor.