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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i andı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 25. yılında andı.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 17:02
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i andı

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden 25 yıl geçti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Türkeş için bir anma mesajı yayınladı.

    "MEKANI CENNET OLSUN..."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i ahirete irtihalinin 25'inci yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadesini kullandı.

    Erdoğan, paylaşımında, Türkeş'in fotoğrafına da yer verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş i andı #1


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