Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis bana cevap yetiştirmeye kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'daki toplantıda Miçotakis ile tartıştığı iddialarına, "Bana cevap vermeye kalktı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi?" sözleriyle cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Çekya'nın başkenti Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katıldı.

Yurda dönen Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Erdoğan namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Prag'daki programda konuşma yapan Cumhurbaşkanı'nın hitabından Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in rahatsız olduğu ve tartışma çıktığı iddiaları da gündemdeydi.

Yunan medyasında çıkan Erdoğan ve Miçotakis'in tartıştıkları yönündeki haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu.

"Bende böyle bir yüz görüyor musun?"

Erdoğan muhabirin "Tartışma yaşandı mı?" sorusuna kendinden emin bir şekilde "Bende böyle bir yüz görüyor musun?" diye cevap verdi.

"Kimden izin aldıysa programda yokken çıkıp konuşmaya başladı"

Erdoğan, "Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin orda konuşması programda olmamasına rağmen... Ben ana konuşmacılardan biriydim. Konuşmamı yaptım masama geçtim.

Erdoğan: Miçotakis bana cevap yetiştirmeye kalktı VİDEO



"Bana cevep vermeye kalktı"

O da orada kimden izin aldıysa oradan çıktı bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun söylediklerine ben cevap mı vereyim?

"Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi"



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi? Sadece onun birkaç kelamını dinleyerek yetindim. Kimse de doğru dürüst alkışlamadı." diye konuştu.

Erdoğan sorulardan sonra basın mensuplarına Mevlit Kandili dolayısı ile kandil simidi ikram etti.