Haberler



Gündem



Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Miçotakis, Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.