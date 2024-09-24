Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda temaslarını sürdürüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

AA & Ensonhaber

ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu devam ediyor..

BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki temaslarını sürdürüyor.

MİÇOTAKİS'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel kurula hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan'ın iyi komşuluk esası ekseninde geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin ve Atina Bildirgesi'nin lafzı ve ruhu doğrultusunda hareket etmenin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.

Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki saldırılarının masum sivillerin yanı sıra bölgenin huzurunu hedef aldığını, krizin bölgeye yayılması riskinin bulunduğunu, insani yardımların Gazze'ye engelsiz ulaştırılması için İsrail'e baskı yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile görüşmesinin ardından BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.