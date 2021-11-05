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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol oynadı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol oynadı

    Millet Bahçesi açılışına katılmak için gittiği Ümraniye'de gençlerin davetini kırmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol oynayan gençlerin arasına katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2021 - 14:50
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 16:55
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Millet Bahçesi'nin açılışına katılmak üzere İstanbul Ümraniye'ye gitti.

    Ümraniye'deki Millet Bahçesi'nin açılışı öncesinde gençlerle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, maça davet edildi.

    GENÇLERİN DAVETİNİ KIRMADI

    Basketbol sahasındaki gençlerin davetini kırmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'la birlikte ekibe katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol oynadı VİDEO

    BASKETBOL OYNADILAR

    Genç grubun arasında birbirleriyle paslaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İbrahim Kalın, gençlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçesi nde gençlerle basketbol oynadı #1

    DİNÇLİĞİ GÖZLERDEN KAÇMADI

    FETÖ'cü hesaplar tarafından sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çıkarılan asılsız haberler ve algı operasyonlarına karşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça dinç olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçesi nde gençlerle basketbol oynadı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçesi nde gençlerle basketbol oynadı #3

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