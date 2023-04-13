Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nı hedef aldı Malatya'da deprem konutlarının temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "7 ortak birbirini idare edemeyenler, başında bulunduğu partiye tek bir başarı olmayanın, ülkeye hayrı olabilir mi? Elbette olamaz. Ruhsuz, vizyonsuz böyle bir ekibe; bırakın Türkiye'yi, bırakın Malatya'yı bakkal bile emanet edilemez" dedi.

AA & Ensonhaber

Türkiye, bir yandan deprem yaralarını sararken bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanıyor.

Seçimlere haftalar kala siyaset arenası hiç olmadığı kadar hararetli.

Adayların netleşmesinin ardından siyasi partiler seçim çalışmalarına hız verdi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Burada halka seslenen Erdoğan, konuşmasında PKK'nın ve HDP'nin desteklediği Millet İttifakı'nın seçim vaatleri arasında yer alan tutuklu bazı isimlerin serbest bırakılmasına değindi..

"Ne diyor, terörist başını çıkaracaklarmış?!"

"Artık biz İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncılarımızı hepsinden öte KIZILELMA'mızı yapıyoruz. Bunların yasaktan, baskıdan başka mazileri yok." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ne diyor? Terörist başını çıkaracaklarmış? Ne diyor Selo'yu çıkartacaklarmış. Bizim hukukumuzda katillerin ve yatakçıların yeri bellidir. Cumhur İttifakı'nın iş başında kalması şart. Eser olmayınca ortada sadece çekişme, bol hakaret ve saygısızlık var. 3 günlük siyasi çıkarları için bölücülerle kol kola girmek gibi omurgasızlıkları var.

"Kavgasız gürültüsüz aday bile belirleyemeyenler bu ülkeye huzur getirebilir mi?"

1 senede toplantı üstüne toplantı yapıp da kavgasız gürültüsüz aday bile belirleyemeyenler, bu ülkeye huzur getirebilir mi? 7 ortak birbirini idare edemeyenler, 85 milyonluk Türkiye'yi idare edebilir mi? Elbette edemez.

"Ruhsuz, vizyonsuz böyle bir ekibe; bırakın Türkiye bırakın Malatya'yı bakkal bile emanet edilmez"