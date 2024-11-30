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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 155 bin Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni için Kahramanmaraş'a geldi.

Yapımı tamamlanan dairelerin hak sahiplerine tesliminin yapıldığı törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi'ne geçti.

Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti milletin kurduğu milletin istikamet verdiği iktidara getirdiği, milletin dağ gibi arkasında durduğu milletin demokrasi, hak ve özgürlük siyasetine meftun olduğu yalpaladığında da milletin ayar verdiği partidir. Yerel seçimlerin sonuçlarını böyle bir ayar verme olarak görüyoruz. Millet sandık yoluyla mesajlarını bize iletmiştir. Biz de sandıktan çıkan mesajları öpüp başımıza koyduk.

Eksiklerimizi tamamlayacak hatalarımızı düzeltecek çalışmaların hazırlıklarını yapıyoruz. Cumhuriyet tarihinde kadroları milletle bu kadar iç içe geçmiş başka bir parti göremezsiniz. Biz değişimin hayatın her alanı gibi siyasetin de tabii parçası olduğuna inanan siyasi hareketiz. Kadrolar değişir, aşkımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir millete hizmet sevdamız değişmez. Kadrolar değişir devletimize, bayrağımıza olan bağlılığımız değişmez.

Siyasetteki yarış da sandıktaki oyunuz azalınca değil mücadele ettiklerinizin karakterine bürününce kaybedilir. Siyaset bir gönüllere girme seferberliğidir. Başarının yolu insan kaybetmekten değil insan kazanmaktan geçer. Ayrışarak değil birleşerek büyüyeceğiz. Kaybedecek tek bir vatandaşımız yoktur. Hedefimiz 85 milyon vatandaşımızın hepsinin gönlüne girmek olduğu üzere, kendi kadrolarımızdan başlayacağız.

AK Parti yüzde 50 bandının üzerinde tutacak yeni bir siyasi programı ve heyecanı ancak bu şekilde tesis edebiliriz. Hem inşa hem ihya yöntemiyle, AK Parti son 22 yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de umudun ve icraatın partisi haline dönüştüreceğiz.

Dünyada ve bölgemizde yaşanan hadiseleri sizler de takip ediyorsunuz. Bölgemizde yanan ateşi ülkemize sıçratmak için her yolun denendiğini biliyorsunuz. Ülkemiz üzerinde farklı zamanlarda çok sayıda toplumsal ve siyasal mühendislik projesi denendi. Aynı bayrağın gölgesinde huzur bulan insanlarımızın arasına nefret tohumları saçtılar. Ne yazık ki bu alçak provaların yapıldığı yerlerden biri de Maraş'tır.