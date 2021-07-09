Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması ne zaman, hangi gün? Milyonların gözü o konuşmada!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması ne zaman, hangi gün? Milyonların gözü o konuşmada!

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatil süresini Millete Sesleniş konuşmasında duyuracağını söyledi. Peki Millete Sesleniş konuşması ne zaman, hangi gün?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kurban Bayramı'yla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Kararı Millete Seslenişte halkıma duyuracağım.'' yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak eden milyonlarca vatandaş, ''Millete Sesleniş konuşması ne zaman?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması ne zaman, hangi gün? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması tarihi...

MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kurban Bayramı tatiline ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım." dedi.

Millete Sesleniş konuşmasının hangi tarihte yapılacağı hakkında net bir açıklama bulunmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Millete Sesleniş konuşmasını 12 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirmesi bekleniyor.