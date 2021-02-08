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Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması ne zaman? Millete Sesleniş hangi gün, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması ne zaman? Millete Sesleniş hangi gün, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacağını ve bu konuşmanın özellikle izlenilmesi yönünde tavsiyede bulundu. Peki Millete Sesleniş konuşması ne zaman, saat kaçta?