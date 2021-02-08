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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması ne zaman? Millete Sesleniş hangi gün, saat kaçta?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması ne zaman? Millete Sesleniş hangi gün, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 17:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.
Kameraların karşısına geçerek gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında güzel haberler vereceğini de müjdeledi.
Bu açıklamanın ardından pek çok kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hangi konuda açıklamalar yapacağını merak etmeye başladı. Peki, Millete Sesleniş ne zaman, saat kaçta?
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİLLETE SESLENİŞ NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş programının yapılacağı günü açıkladı. Millete Sesleniş programı çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Erdoğan, “Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi istiyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim. Ha CHP, ha HDP, hiçbir fark yok.” ifadelerini kullandı.