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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20.53'te açıklama yapacağını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.07.2020 - 16:30
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak

    Ayasofya'nın ibadete açılması için 86 yıllık hasret sona erdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin ardından başlayan süreç sona erdi ve Ayasofya müze statüsünden çıkarıldı.

    BÜYÜK HEYECAN

    Ayasofya'nın ibadete açılması için atılan bu adımın ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan önemli bir açıklama geldi.

    Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yapacağını açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak #1

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