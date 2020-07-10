Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20.53'te açıklama yapacağını duyurdu.

Ayasofya'nın ibadete açılması için 86 yıllık hasret sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin ardından başlayan süreç sona erdi ve Ayasofya müze statüsünden çıkarıldı.

BÜYÜK HEYECAN

Ayasofya'nın ibadete açılması için atılan bu adımın ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan önemli bir açıklama geldi.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yapacağını açıkladı.