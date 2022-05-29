Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz bunları adam yerine koymadığını 2023'de gösterecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz bunları adam yerine koymadığını 2023'de gösterecek

Muhalefetin yeşil projelere karşı çıkmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'ü işaret ederek, "Milletimiz bunları adam yerine koymadığını 2023'de gösterecek." dedi.

İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında İstanbul'a yeşil alan olarak kazandırılacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikildi.

Fetih kutlamalarının en ihtişamlısı da burada yapıldı.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi rakamlarla 560 bin kişinin katıldığı tören alanındaki mahşeri kalabalığa seslendi.

"İşlerine gelmeyince ağaç kesilecek yaygarası yaparlar"

Birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı, her projeye karşı çıkan muhalefete yüklendi ve 2023 mesajını yineledi.

Erdoğan, "Bunlar havalimanına, parka, ağaca, yeşile, köprüye karşı çıkar. İşlerine gelmeyince ağaç kesilecek yaygarası yaparlar. Şehrin göbeğinde kesilmiş ağaçları görmezden gelirler.

Beşiktaş, Çırağan bölgede çınar ağaçlarını nasıl kestiklerini gördünüz. İşlerine gelmeyince dünyanın en önemli iklim anlaşmasına taraf olmamızı görmemezlikten gelirler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz bunları adam yerine koymadığını 2023'de gösterecek VİDEO

"Bu sinsi 5. kol aparatları dikkate almıyoruz"

Yeşil edebiyatı yaparlar, işlerine gelmeyince burada olduğu gibi asfaltperestliğe, betonperestliğe savunurlar.

Bu sinsi 5. kol aparatları dikkate almıyoruz. Milletimiz bunları adam yerine koymadığını inşallah 2023'de gösterecek. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu mankurtlar ne derse desin Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma kervanı menziline doğru ilerliyor.

Atatürk Havalimanı ve Millet Bahçemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıl bu zamanlar hizmete açmış olacağız." diye konuştu.