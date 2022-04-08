Erdoğan, 800'e yakın eserin sergilendiği müzenin açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, buradaki konuşmasında, önemli mesajlar verdi.

"Küresel rüzgarların önünde..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere inşallah meydanı bırakmayacağız. Medeniyetimizin izlerini silinmez kılmak gayesi ile ülkemizin dört bir yanında eserler inşa etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Asırlar boyunca tıp alanından edebiyata birçok alanda dünyada önemli işlere imza atıldığını anımsatan Erdoğan, "Farklı kültürlerin beşiği olmuş İstanbul’umuz bu eseri de gururla taşıyacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız ViDEO

"Medeniyet mirasımıza kazandırdık"

Erdoğan, bütün klasik müzelerin sadece maziyi muhafaza ederken İstanbul'un mazi ile bugünün iç içe geçtiği, bir arada hayat sürdüğü bir müze hüviyetinde olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"İstanbul'un en taze incisi Büyük Çamlıca Camisi'ni de bünyesindeki sanat galerisi, kütüphanesi, konferans salonu, atölyeleri ve müzesiyle coğrafyamızın zenginliğinin nişanesi olarak asırlar boyunca hizmet verecek bir eser olarak medeniyet mirasımıza Allah'a hamdolsun kazandırdık. Bu vesileyle geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz camimizin ve müzemizin inşasında büyük katkıları olan Gürsoy Ailesi'nden Abdurrahman kardeşimizi rahmetle yad ediyorum. Gerçekten de yaklaşık üç yıl önce ibadete açtığımız camimiz ve külliyemiz İstanbul'un silüetine değer katan bir eser oldu."





"İstanbul, bizim en büyük müzemiz"

Her medeniyet kendi ahlak, sanat, felsefe ve din anlayışı çerçevesinde şehre bir anlam, bir kimlik kazandırmıştır. Şehirlerin kimlikleri tarihi, edebi ve kültür sanat birikimleri ile şekillenmiştir. Türkiye birçok medeniyete beşiklik etmiş, farklı inanç ve kültürleri potasında eritmiş, tarihin akışında baş rol oynamış çok özel bir coğrafyadır. Kadim şehirlerimizin her biri birer açık hava müzesidir. Bu coğrafyanın göz bebeği olan İstanbul ise bizim en büyük müzemizdir."

"650 eser sergileniyor"

İslam Medeniyetleri Müzesi'nin külliyenin en önemli bölümlerinden biri olduğunu açıklayan Erdoğan, "Müzemizde sergilenecek eserler bu topraklara yepyeni çehre kazandıran İslam medeniyetinin bin yıllık birikimini temsil ediyor. Milli Saraylar idaremiz tarafından hazırlanan bu müzenin tematik bölümlerinde İstanbul'daki seçkin müzelerden getirilen 650 eser sergileniyor. Bunlar arasında Peygamber Efendi'mizin eşyalarından Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshalarına, Türk dokuma sanatının örneklerinden, mimari ve dekoratif eşyalara, Hüsnü Hat sanatından, çini örnekleri ne kadar her biri diğerinden kıymetli eserler de bulunuyor." diye konuştu.

"Muhteşem tarihimizin..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Medeniyetleri Müzesi'nin şehre, ülkeye ve kültür sanat dünyasına hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti:

"Muhteşem tarihimizin, kadim medeniyetimizin en kıymetli izlerini gelecek nesillere taşıyacak olan bu müzenin şehrimize ve ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri özellikle tebrik ediyorum. İstanbul'un tarihi, coğrafi ve kültürel yapısını yansıtan, şehrimize çok yakışan bu müzenin ziyaretçileri, medeniyetleri inşa eden asli gücün ilim ve hikmet olduğunu fark edeceklerdir. Diğer bütün kültür sanat eserleri, işte bu ilim ve hikmet çatısının altında kendini üretmekte, inşa etmekte, yükseltmekte, geliştirmektedir.





"İslam medeniyetini yok sayarak..."

Asırlar boyunca tıptan edebiyata, mimariden giyime, astronomiden şehirciliğe her anlamda dünyanın öncülüğünü yapan bir medeniyetin mensupları olarak önce kendimizi tanımaya ihtiyacımız var.

İslam medeniyetini yok sayarak dünya tarihi yazmanın ve bilimde bugünkü seviyeye nasıl gelindiğini kavramanın imkansızlığı müzemizde sergilenen eserler sayesinde bir kez daha anlaşılacaktır. Asırlar boyunca farklı inanışların, farklı kültürlerin, farklı yaşama biçimlerinin beşiği olmuş İstanbul'umuz bu eseri de gururla taşıyacaktır."





İslam Medeniyetleri Müzesi

Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan ve 10 bin metrekare kapalı alanda kurgulanan İslam Medeniyetleri Müzesi, Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı ve Saray Koleksiyonları Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türbeler Müzesi ve Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlandı.

800'e yakın eser sergileniyor

7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İslam sanatının gelişimini yansıtan 800'e yakın eserin sergilendiği müze; Türk Dokuma Sanatı, Hz. Peygamber'e Atfedilen Eserler, İslam Sanatında Mimari ve Dekoratif Ögeler, İlk Mabet Kabe, Şam Evrakı, Kur'an-ı Kerim ve Mahfazaları, İslam'da Bilim, Berat ve Fermanlar, Hüsn-i Hat, Tılsımlı Gömlekler, Osmanlı'da Giyim, Destimal Geleneği, Sanduka Puşideleri, İslam'da Fetih, Türk Çini Sanatı, İslami Sikkeler olmak üzere 15 tematik bölümden oluşuyor.