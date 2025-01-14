Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltı programında buluştu

AA

Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak AK Partili milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Konferans Salonu’nda gerçekleşen program, basına kapalı bir şekilde gerçekleşti.

2,5 SAAT SÜRDÜ

Yaşanan gelişmede, yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldiği öğrenildi.

Basına kapalı bir şekilde gerçekleşen program 2,5 saat sürdü.

PARTİDEKİ TOPLANTILARI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca parti genel merkezinde bazı bakanları kabul ettiği ve bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yaptığı bildirildi.

Erdoğan’ın partideki toplantıları ise devam ediyor.

MÜJDEYİ VERDİ

Öte yandan, dün Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kurumuna dair dikkat çeken açıklamalarda da bulunmuştu.

Burada müjdeli haberi veren Erdoğan, yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımı tutarının 5 bin liraya yükseltildiğini bildirmişti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci çocuk için her ay bin 500, üçüncü ve sonraki çocuk için ise beş bin lira verileceğini söylemişti.