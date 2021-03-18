Cumhurbaşkanı Erdoğan, andımız tartışmalarına son noktayı koyarak, İstiklal Marşı'nın milli andımız olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin öneminden bahsederken son günlerde kamuoyunun gündeminde olan "andımız" tartışmalarında da son noktayı koydu.

Bu senenin İstiklal Marşı yılı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli andımızın da İstiklal Marşı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

"İSTİKLAL MARŞI HER ŞEYİ ANLATIYOR"

"Terörden darbeye kadar her yolu denediler ama milletimize diz çöktüremediler. Demokrasi ve kalkınma yolunda attığımız her adımda geleceğimize daha güvenle bakıyoruz.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturma konusundaki ısrarımızın sebebi, üzerimizde oynanan oyunları bir daha teşebbüs edilemeyecek şekilde yerle yeksan etmektir.

Binlerce yıllık devlet geleneğimizden aldığımız Anadolu'yu imanları ve irfanlarıyla yurt yapan Yunus Emre ve Hacı Bektaş Yılı olarak kabul ettik.

Bu sene aynı zamanda İstiklal Marşı yılıdır.

İstiklal Marşı'nın her bir kelimesi, her bir satırı bize verdiğimiz mücadelenin tarihi önemini anlatan mesajlarla doludur.

Aynı zamanda milli andımız olan İstiklal Marşımız bize niçin birlik olmamız, niçin devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini de anlatıyor.

İstiklal Marşı'ndaki ruhu hep birlikte içselleştirmemiz büyük önem taşıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli andımız İstiklal Marşı'dır VİDEO





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer açıklamalarından satır başları;

"SEVR'DEN BETER DAYATMALARLA KARŞIMIZA ÇIKACAKLAR"



"Bazıları sanıyor ki biz bu mücadeleyi yürütmesek karşılarımızdakiler gizli açık saldırılarından vazgeçecekler. En küçük gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır. Türkiye hep güçlü olmak mecburiyetindedir.





SELÇUKLU-OSMANLI İÇERİDEKİ BÖLÜNMELERDEN YIKILDI

Selçuklu da Osmanlı da dış saldırılardan ziyade içerideki bölünmeler sebebiyle yıkılmıştır. Henüz 100. yılına bile ulaşamadığımız bugünkü devletimizin aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz.

MİLLETİMİZ SİZLERİN BORCUNU ÖDEYEMEZ

Vatanımızın bütünlüğüne, ülkemizin birliğine yönelik saldırıların artmasının gerisinde işte bu hakikatin düşmanlarımız tarafından görülmesi de vardır. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olarak sizler böylesine mukaddes bir davanın en ön saflarında yer alıyorsunuz. Elbette devletimiz ve milletimiz sizlere olan borcunu asla ödeyemez. Verdiğimiz her şehidimiz, her gazimiz, istiklalimizin ve istikbalimizin tescilinin sembolü olan mühürlerdir.





ÇANAKKALE ZAFERİ



Bugün Çanakkale Zaferimizin 106. yıl dönümü. Buradan tüm milletimizin 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutluyorum. Bu toprakları vatan yapabilmek için İstanbul'un fethinden Çanakkale'ye kadar nice savaşlar verdik. Ecdadını unutmayan bir nesil var. Çanakkale'de bir hilal uğruna çok güneşlerimizi kaybettik ama karşılığında istiklalimizi ve istikbalimizi kurtardık.

O ZAFER KAZANILMASAYDI ALLAH KORUSUN...

Çanakkale Savaşları, hem İstiklal Harbimiz girizgahı olması hem de milletimizin topyekün kıyamını ifade etmesi açısından ayrı bir önem sahiptir. O muhteşem zafer kazanılmamış olsaydı Allah korusun büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktık."