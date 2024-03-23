Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı! "Enflasyon hızla düşecek" Milli gelirin ilk kez 1,1 trilyon doları aştığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılın 2. yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe sahip olacağız" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun seçim trafiği sürüyor.

Bugün gerçekleşen Büyük Ankara Mitingi'nin ardından iftarını İstanbul'da açtı.

Haliç Kongre merkezinde gerçekleşen iftar yemeğinin ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair mesajlar verdi.

"Milli gelir 1,1 trilyon doları aştı"

Milli gelirin ilk kez 1,1 trilyon doları aştığını belirten Erdoğan, Türk ekonomisinin büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

"Enflasyon düşecek"

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en büyük sıkıntının enflasyon olduğunun da altını çizen Cumhurbaşkanı, "Hem aldığımız tedbirlerin hem de uyguladığımız ekonomi programının etkisi ile yılın 2. yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe sahip olacağız" dedi.

"Milli gelirimiz ilk kez 1,1 trilyon doları aştı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Milli gelirimiz ilk kez 1,1 trilyon doları aştı. Sadece deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsak da yüzde 4,5 gibi çok iyi bir oranla ekonomimiz büyümesini sürdürdü.



Kişi başına düşen milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı. Bunu ekonomiyi konuşanlar, anlatanlar kişi başına mili gelir 13 bin doları yakaladı diye söylemiyorlar. İşsizlik oranı yüzde 9,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.



İhracatta yakaladığımız ivme artarak devam ediyor. Bu sene ihracat hedefimiz 375 milyar dolardır.

"Yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe sahip olacağız"

Tüm dünya gibi bizim de en büyük sıkıntı kaynağımız enflasyondur. Enflasyona ilave olarak biz bir de tamahkarlıkla mücadele ediyoruz. Hiç bir ekonomik temeli olmayan saiklerle milletimizin aşına, ekmeğine kan doğramaya çalışan fırsatçılara göz açtırmamaya kararlıyız.



Bu tür gayri ahlaki yollara tevessül edenleri takip ediyoruz. Hem aldığımız tedbirleirn hem de uyguladığımız ekonomi programının etkisi ile yılın 2. yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe sahip olacağız.

"İstanbul hizmete aç"