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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke'de T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde konuştu.

Savunma sanayiindeki yerlilik ve millilik hamlelerinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, insansız hava aracı pazarında Türkiye'nin dünyanın en büyük üreticisi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2018'den bu yana dünya genelindeki silahlı İHA satışlarının yüzde 65'ini TUSAŞ’ın aralarında olduğu Türk şirketleri gerçekleştirdi." dedi.

"DAHA ÖNCE BİZE SİLAH VERENLER, ATTIĞIMIZ KURŞUNLARIN ÇETELESİNİ TUTARDI"

Sözlerine devam eden Erdoğan, daha önce diğer ülkelerden silah alınan günlere atıf yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önce bize silah verenler, attığımız kurşunların çetelesini tutardı, kimi zaman da bunun hesabını sorardı. Topçu iğne yapamıyorduk." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin kendi geliştirdiği silahlarla teröre karşı yürütülen mücadelede engelleri bir bir aştığını da belirten Erdoğan, kimseden icazet alınmadığını da sözlerine ekledi.

KİMSEDEN İCAZET ALMIYORUZ: İHA'MIZ, SİHA'MIZ, AKINCI'MIZ, KIZILELMA'MIZ VAR...

Erdoğan, "Artık İHA'mız var, SİHA'mız var, AKINCI'mız var, KIZILELMA'mız var… Var oğlu var... Milli güvenliğimize dair konularda adım atarken, artık kimsenin icazetini aramıyoruz. Artık sen ne dersin diye sormuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

İnsansız hava aracı pazarında dünyanın açık ara en büyük üreticisiyiz. 2018'den bu yana dünya genelindeki silahlı İHA satışlarının yüzde 65'ini TUSAŞ’ın aralarında olduğu Türk şirketleri gerçekleştirdi. Bakınız… Daha önce bize silah verenler, attığımız kurşunların çetelesini tutardı, kimi zaman da bunun hesabını sorardı. Topçu iğne yapamıyorduk.

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