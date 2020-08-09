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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli iş makinasını test etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli iş makinasını test etti

    Türkiye, yüzde yüz yerli dünyanın ilk lastik tekerlekli ve elektirikli iş makinasını üretti.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.08.2020 - 16:52
    • Güncelleme : 09.08.2020 - 16:52
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli iş makinasını test etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Türkiye son yıllarda yerli ve milli üretimde ayağa kalktı.

    Neredeyse tüm sektörlerde yerli ve milli üretim teşvik edildi ve başarılı sonuçlar alındı.

    DÜNYADA BİR İLK

    Son olarak Türkiye dünyada bir ilke imza atarak, lastik tekerlekli 7 ton kapasiteli elektrikli iş makinası üretti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli iş makinasını test etti ViDEO

    TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ

    TÜBİTAK'ın desteğiyle üretilen iş makinası, Türkiye'nin ilk yerli ve milli ekskavatörü olarak tarihteki yerini aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli iş makinasını test etti #1

    İLK TEST

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TÜBİTAK'ın Mükemmeliyet Merkezi'nin açılışını yapmak için gittiği Kocaeli'nin Gebze ilçesinde milli ekskavatörü test etti.

    ERDOĞAN UZUN UZUN BİLGİ ALDI

    Direksiyona geçen Erdoğan, yaklaşık 25 dakika boyunca iş makinası hakkında bilgi aldı ve test etti.

    İŞTE O ANLARDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR - GALERİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli iş makinasını test etti #2

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