Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e: Teröre kucak açanlara destek vermeyiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde İsveç'in NATO'ya girme çabalarına karşılık, "Teröre kucak açanlara destek vermeyiz." dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun gündemine devam ediyor.

Cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Milli Savunma Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı.

Erdoağan, İstanbul’da 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde mezun olan öğrencilere hitabette bulundu.

Erdoğan'ın konuşma başlıklarında, NATO üyeliği için başvuru yapan Türkiye'nin engeline takılan İsveç vardı.

İsveç'in PKK terör örgütüne verdiği desteği ileri süren Türkiye, başvuruyu veto etti.

"Teröre kucak açanlara destek vermeyiz"

NATO üyeliği için başvurusu yapan İsveç'in, terör gösterilerine devam etmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröre kucak açanlara destek vermeyiz." vurgusu yaparak şöyle dedi:

Türkiye'nin NATO ittifakına yaptığı katkıları çok az ülke yapmıştır. İttifakın açık kapı politikasını destekledik, destekliyoruz. Finlandiya'nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk. Terörle mücadelede tavrını koymayanlara da tepkimizi koymaktan çekinmedik.

Erdoğan'ın konuşma başlıkları şu şekilde:

Bu sene 7'nci kuruluş yılını kutlayacak Milli Savunma Üniversitemiz, eğitim müfredatıyla ihtiyacınız olan vazife şuurunu sizlere zaten kazandırıyor. Üniversitemizi bitiren subay ve astsubaylarımız, kahraman ordumuzun çeşitli birimlerinde başarılarıyla göz dolduruyor.



15 Temmuz ihaneti sonrasında yeniden yapılandırdığımız kurumların hemen hepsinde benzer gurur tablolarına şahit oluyoruz. Eskiden kendi görev alanı dışında farklı hadiselerle anılan kurumlarımız, bugün artık vatanımıza yaptıkları müstesna katkılarla gündeme geliyor.

"Geldiğimiz nokta önemli olmakla birlikte elbette yeterli değildir"

Emniyet teşkilatımız, asayiş hizmetleri ve terörle mücadelede, istihbarat birimlerimiz devletimizin iç ve dış güvenliğini teminde, askeri unsurlarımız vatanımızın her türlü tehdide karşı savunulmasında, diğer kurum ve kuruluşlarımız kendi görev sahaları içinde mesuliyetlerini en güzel şekilde yerine getiriyor.



Ödediğimiz nice ağır bedeller sonrasında ulaştığımız bu aşamayı ülkemizin geleceği adına çok kıymetli buluyoruz. Geldiğimiz nokta önemli olmakla birlikte elbette yeterli değildir.



Güncel şartlara ve yeni meydan okumalara göre kurumlarımızın sürekli bir tekâmül içinde olması gerekiyor. Türkiye'nin mevcut ihtiyaçlarına odaklanırsak hata yaparız. Başarıyı sadece geçmişle kıyasta ararsak yerinde saymaktan kurtulamayız.



Eski hantal yapıyı terk ederken, yeni yapının durağanlaşmasına izin veremeyiz. Değişim ve yenilenme ihtiyacının uzun soluklu bir süreç olduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz.

"Türkiye'nin askeri stratejik vizyonunun şekillendirildiği bir fikir üretim merkezi olmalıdır"

Milli Savunma Üniversitemizin faaliyete geçmesiyle vücut bulan sivil-asker iş birliğinin daha fazla derinleştirilmesinde fayda görüyoruz. Aynı şekilde üniversitemizin küresel akademik camiada hak ettiği yere gelmesini temenni ediyoruz.



Burası sadece kahraman ordumuzun kurmay kadrosunun yetiştirildiği bir ocak değil, aynı zamanda Türkiye'nin askeri stratejik vizyonunun şekillendirildiği bir fikir üretim merkezi olmalıdır.

"Üniversite yönetiminin yanında olmayı sürdüreceğiz"

2016 yılında başlayan dönüşümün daha uzun vadeli bir perspektifle hızlandırılmasında ve olgunlaştırılmasında yarar vardır.



Milli Savunma Üniversitemizin kuruluşundan bu yana geçen sürede katettiği mesafeyi takdirle karşıladığımızı belirtmek istiyorum.



Üniversitemizin bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan rektörümüzü ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum.



Önümüzdeki dönemde üniversitemizin küresel marka değerini daha da artıracağına inanıyoruz. İnşallah biz de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki çabalarında da üniversite yönetiminin yanında olmayı sürdüreceğiz.

"Yeni kazanımlarla yükseltmeye devam edeceğiz"

Türkiye'nin zaten çok güçlü ve üst düzey olan askeri eğitim standardını yeni açılımlarla, yeni kazanımlarla yükseltmeye devam edeceğiz.



Dünyadaki devletlerin çoğunun geçmişi birkaç yüzyıl ile sınırlıyken bizler, 2232 yıl önce düzenli ordu kurmuş bir milletiz. Ordu-millet kavramının sahibi olan, bu unvanı hak eden tek milletiz.



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2232 yılı aşan şanlı tarihiyle maziden atiye kurduğumuz köprünün sembollerinden biridir. Burası Metehan'ın, Sultan Alparslan'ın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Gazi Mustafa Kemal'in aklının, cesaretinin, dehasının yaşadığı ve yaşatıldığı güzide bir ocaktır.



Bu kahramanlar ocağı, milletimizin gözbebeği, dost, kardeş, soydaş ülkeler için de bir umut meşalesidir.

"Bize sığınan hiçbir mazlumu katillerine teslim etmedik"

Tarih boyunca TSK, sadece yurt savunmasında değil, dünyada barış ve istikrarın korunmasında da önemli roller üstlenmiştir.



Ordumuz nerede olursa olsun deruhte ettiği her vazifeyi zorluklarına rağmen büyük bir titizlikle yerine getirmiştir. TSK, hem dünyanın en güçlü hem de en güvenilir orduları arasında yer alıyor.



BM'den NATO bünyesinde yürüttüğümüz misyonlara, nerede görev aldıysak hepsinin de üstesinden alnımızın akıyla geldik. Ne milletimize ne ordumuza ne de çatısı altında hizmet verdiğimiz uluslararası örgütlerin itibarına asla halel getirmedik. Kimsenin malına, mülküne zarar vermedik.



Hiç kimsenin namusuna el uzatmadık, hiçbir masumun canına kıymadık, kimseye haksızlık, hukuksuzluk yapmadık. Bize sığınan hiçbir mazlumu katillerine teslim etmedik.



Güvenliğin sağlanması, huzurun tesisi, barış ve istikrar ortamının yeniden inşası noktasında hep samimiyetle çaba harcadık. Güney Kore'den Afganistan'a pek çok yerde bu uğurda nice evladımızı şehit verdik.

"Ülkemizin ittifakın genişlemesine müzahir tavrını herkes çok iyi biliyor"

Türkiye'nin son 71 yılda NATO ittifakına yaptığı katkıları çok az müttefik yapmıştır. Bu gerçekler apaçık ortadayken bir süredir ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaları esefle karşılıyoruz.



Yerleşik teamülleri bozma pahasına atılmak istenen adımları gördükçe ittifakın geleceği adına endişe duyuyoruz. Ülkemizin ittifakın genişlemesine müzahir tavrını herkes çok iyi biliyor.



İttifakın açık kapı politikasını destekledik, destekliyoruz. Başta terörizmle kararlı mücadele olmak üzere ittifakın temel değerlerine sadakat gösterecek herkesi bağrımıza basmaya hazırız.

"Terörle mücadelede gerekli tedbirleri almayanlara da tepkimizi göstermekten çekinmedik"