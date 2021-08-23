Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcularla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Tokyo 2020'de madalya kazanan sporcularla buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda madalya alan milli sporcular ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

"TÜRKİYE, KAZANDIĞI 13 MADALYAYLA REKORA İMZA ATTI"

Milli sporculara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, toplamda 13 madalya kazanarak rekora imza attı. Madalya alan sporcularımızı, milletim adına tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum.

"KENDİLERİNİ HER AŞAMADA DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

108 sporcumuzun her biri ayrı ayrı tebriği hak ediyor. Mücadeleri ve centilmenlikleriyle kendilerinden söz ettirdiler. Kendilerini her aşamada desteklemeyi sürdüreceğiz.

"METE GAZOZ, TARİHİ BUGÜNE TAŞIYAN GENCİMİZ OLDU, İDOL OLDU"

Mete'ye farklı bakıyorum. Mete Gazoz tarihi bugüne taşıyan gencimiz oldu, idol oldu.





"PARİS 2024 OLİMPİYATLARINA YÖNELİK HAZIRLIKLARIMIZI DA ŞİMDİDEN BAŞLATACAĞIZ"

Tokyo 2020'den çıkardığımız derslerin ışığında Paris 2024 olimpiyatlarına yönelik hazırlıklarımızı da şimdiden başlatacağız. Nasıl Tokyo'da 2019 Rio'daki başarımızın üstüne çıkmışsak inşallah Paris'te de Tokyo'da elde ettiğimiz başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız.



"SPOR DALLARINDA ÜLKEMİZİ ÇOK DAHA İYİ BİR KONUMA TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

Güçlü ve zayıf yanlarımızı analiz edeceğiz. Arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadığımız veya ivme kaybettiğimiz branşlara ağırlık vereceğiz.



2023'e giden süreçte, özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz. "