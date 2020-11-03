Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda'ın babası Uğur Gezgin ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, minik Ayda'nın babası Uğur Gezgin’i aradı.

Erdoğan, Uğur Gezgin'e eşi Figen Gezgin’in depremde hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı temennisinde bulundu.

"AYDA ENKAZDAN ÇIKARKEN BEN DE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"

Bir taraftan bu acı yaşanırken 3 yaşındaki Ayda’nın 91 saat sonra enkaz altından kurtarılmasının herkesi mutlu ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ayda enkazdan çıkarken ben de hüngür hüngür ağladım. Rabbim sabrınızı artırsın. Rabbim Ayda yavrumuzu sizlere bağışladı, bütün millete bağışladı. Hep duadayız. Rabbim ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza şifalar versin.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Ayda'nın babasıyla görüştü VİDEO

"HER TÜRLÜ DESTEĞİMİZLE YANINIZDA OLACAĞIZ"

Ayda’nın sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz her türlü desteğimizle sizin yanınızda olacağız. Siz yalnız bırakmayacağız. Hiç merak etmeyin” diye konuştu.