Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'dan ayrılmadan önce İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti Mısır'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte İmam Şafi Türbesi'ne ziyarette bulundu.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a resmi ziyarette bulundu.

Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi il baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan'dan türbe ziyareti

Düzenlenen basın toplantısının ardınan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti.

Türbede dua edip yetkililerden bilgi alan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Abdulfettah es-Sisi ve eşi de eşlik etti.

Yurda döndü

Erdoğan, Mısır'daki resmi temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak ile Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi uğurladı.

Recep Tayyip Erdoğan, gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaştı.