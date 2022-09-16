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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir araya geldi.
    • 16.09.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 08:57
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi

    Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında görüşmelerine devam ediyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

    Erdoğan ve Şi Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.

    Moğolistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkan ile yaptığı görüşmenin hemen ardından Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa’yla görüşmeye başladı.

    İkili ilişkiler ele alındı

    İki lider, bölgesel konuları ele aldı ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi #4


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