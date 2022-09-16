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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir araya geldi.