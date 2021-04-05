Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö'ye bağlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne bağlılığın süreceğini belirterek, "Daha iyisini bulana kadar Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne bağlı kalacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kameraların karşısına geçti.

Erdoğan, Beştepe'de 2 saat 10 dakika süren değerlendirme toplantısı sonrası 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin "Art niyetli bir girişimdir." ifadesini kullandı.

ERDOĞAN, MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ'NE AÇIKLIK GETİRDİ

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili tartışmaya da açıklık getirdi.

Montrö'ye bağlı olunduğunu belirten Cumhurbaşkanı, sözleşmeden çıkmak gibi bir niyetin bulunmadığının altını çizdi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi için, "Elde edilmiş bir kazanımımız" diyen Recep Tayyip Erdoğan, gelecekte daha iyi bir sözleşme ihtimali durumunda Montrö'nün de diğer sözleşmeler gibi gözden geçirilebileceğini belirtti.

"DÖNEMİN ŞARTLARINDA ÖNEMLİ BİR KAZANIMDIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Boğazların statüsüyle ilgili sorunların çözümü sonraki yıllara bırakılmıştır. 1936 yılında boğazlarla ilgisi olmayan devletler Montrö sözleşmesini imzaladık. Dönemin şartlarında önemli bir kazanımdır. Boğazlardaki gemi trafiğinin yer yer seyir trafiğini tehdit edecek olması da meselenin ayrı boyutudur.

"DAHA İYİSİNİ BULANA KADAR MONTRÖ'YE DEVAM EDİYORUZ"

Daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye devam ediyoruz. Bu sözleşmeyle ilgili diplomaside medyada bir çok görüş ortaya konulmuştur. Bugün de sözleşme tüm boyutlarıyla tartışmaya devam etmektedir. Hiç kimse akademideki medyadaki tartışmalar sebebiyle kimsenin yakasına yapışmamış, meseleyi farklı mecralara çekmeye çalışmamıştır. Fakat önceki gece yayınlanan bu bildiri bu kapsam dışındadır.

"GELECEKTE İHTİYAÇ OLURSA, GÖZDEN GEÇİRMEKTEN ÇEKİNMEYİZ"

Montrö'den çıkmakla ilgili bir çalışmamız yoktur. Gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa, ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö'ye bağlıyız VİDEO