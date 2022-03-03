Ankara'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet partilerine seslenerek "Bu 6'lılardan hiç duydunuz mu şu kadar okul, konut, hastane yapacağız diye? Diyemezler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

2023 seçimlerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 muhalefet partisini hedef aldı.

"Ankara 2023 seçimlerinde hem sandıklara sahip çıkarak hem de sandıklarını Cumhur İttifakı oyları ile patlatarak kendine yakışanı yapacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"DESELER Kİ ŞU KADAR YOL, KONUT, HASTANE YAPTILAR, BİZ DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"

"Biz devletimiz binlerce yıllık emanetine 4 elle sarılıyoruz. Bunlar şu kadar okul, şu kadar hastane, şu kadar yol, şu kadar konut yaptılar, biz daha fazlasını yapacağız. Bu 6’lılardan böyle bir şey duydunuz mu? Diyemezler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet partilerini hedef aldı VİDEO

"DESELER Kİ BİZ İSTİHDAMI 35 MİLYONA ÇIKARACAĞIZ, EYVALLAH"

Deseler ki: Bunlar milli geliri 3 katına çıkardı biz 5 katına çıkartacağız… Eyvallah… Deseler ki terör örgütlerinin başını inlerinde ezdiler, biz daha iyisini yapacağız… Eyvallah… Bunlar istihdamı 30 milyona çıkardı, biz 35 milyona çıkaracağız deseler ki eyvallah.

"AMA BUNLAR DİYOR Kİ BİZ AK PARTİ'NİN YAPTIĞI HER ESERİ YIKACAĞIZ"

Ama bunlar diyorlar ki biz AK Parti'nin yaptığı her eseri yıkacağız. Diyorlar ki AK Parti'nin ülkeye kazandırdığı her şeyden vazgeçeceğiz. Bunlarda utanmak yok.

18 Mart inşallah, Çanakkale Köprüsü'yle ilgili adımı atacağız. Ellerinden gelse, bu köprüyü bile yıkacağız derler."