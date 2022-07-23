Erdoğan, işçilerle buluştuğu programda ihracat rakamlarına işaret etti. Kayseri'nin ihracatından örnek veren Erdoğan, "İnşallah bu sene 3 milyar doları geçecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'ye gitti.

Erdoğan, burada Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında konuştu.

"Türk ekonomisi özellikle ihracatta tarihinin en parlak dönemlerini yaşıyor"

Erdoğan, "Her ne kadar muhalefet, Türkiye'yi saman ithalatçısı gibi göstermeye çalışsa da Kayseri gibi şehirlerimizin de gayretleriyle Türk ekonomisi özellikle ihracatta tarihinin en parlak dönemlerini yaşıyor." dedi.

"İnşallah bu sene 3 milyar doları geçecek"

Konuşmasının devamında Erdoğan, "Kayseri, geçen yıl, tek başına 2 milyar 600 milyon dolar ihracat yaptı. İnşallah bu sene 3 milyar doları geçecek." ifadelerini kullandı.

2002'den bu yana 7 kat arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu rakamın, kendileri göreve geldiğinde 352 milyon dolar olduğunu anımsatarak, Kayseri'nin ihracatının 2002'den bu yana 7 kat arttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, Türkiye'yi saman ithalatçısı gibi göstermeye çalışıyor ViDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi:

"81 vilayetimizin tamamında fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor"

"Benzer başarı hikayelerine ülkemizin dört bir yanında şahit oluyoruz. Hakkari'den Edirne'ye kadar 81 vilayetimizin tamamında fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. Kurban bayramında caddelerin halini görmedik mi? Otomobillerden geçilmiyor, tırdan geçilmiyor. Bu, Türkiye'nin ekonomideki hareketliliğini ve bereketini gösteriyor.

"Dış politika ve diplomaside Türkiye'nin ağırlığı artıyor"



Sabah akşam yalan üretenler; sanayicisi, çiftçisi, tüccarıyla ülkemiz büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Ekonomiyle beraber dış politika ve diplomaside Türkiye'nin ağırlığı artıyor. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz'den nakliyesi için dün anlaşma yaptık.

"Müjdeli haberleri almayı ümit ediyoruz"



Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiği ile gıda krizinin aşılması için anlamlı katkı sağlayacağız. Diplomatik çabaları sürdürmekte kararlıyız. Müjdeli haberleri çok uzak olmayan zamanda almayı ümit ediyoruz.

Siyaset adı altında bozgunculuk yapanlara sesleniyorum. Yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın. Tüm mesainizi masabaşı oyunlarına harcamak yerine Ankara'nın dışına çıkın. İşçinin, esnafın, iş adamının arasına karışın.

"Emekli memur hanım cevaplarını verdi"



Elazığ'da karıştınız. Emekli memur hanım cevaplarını verdi. Bak elimdeki torbayla evime gidiyorum, halimden memnumun, siz içeri cevap yetiştireceğinize, dışarı yetiştirin dedi.





"18 bin kişi daha dahil olacak"



Kayseri'de sanayicimiz, üretim için yer bulamaz oldu. İncesu OSB'yi geliştirip yeni OSB kuracağız. 1200 yeni fabrika kurulup faaliyete geçecek. Bugün hizmete açacağımız fabrikaların ilave istihdam kapasitesi 7200'ü buluyor. Kısa sürede bu rakama 18 bin kişi daha dahil olacak.

"Kayseri önemli bir noktaya geldi"



KOBİ sayısı da her geçen gün artıyor. KOBİ'lerimize güncel rakamlarla 680 milyon liraya yakın destek sağladık. 28.3 milyar liralık sabit yatırımın önünü açtık. Teknoloji noktasında da Kayseri önemli bir noktaya geldi. ARGE merkezi ve tasarım merkezi, teknopark yoktu.

Kayseri'de sadece üretim ve istihdam için yaptığımız çalışmalar dahi anlatmakla bitmiyor. Ne terör örgütlerinin alçak saldırıları, ne dış baskılar ne de içimizdeki kifayetsizlerin hezeyanları bizi yolumuzdan alı koyamayacaktır."