Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda da sabah saatlerinde Riyad'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'nda konuştu.
Akabinde ise ikili görüşmelere geçildi.
PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü.
Zirvenin yapıldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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