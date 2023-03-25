Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun 14'üncü vefat yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anarak "Kardeşimi rahmetle, saygıyla yad ediyorum" dedi.

AA

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefat edeli 14 yıl oldu.

Merhum siyasetçi hem mezarı başında hem de bazı programlarda anılıyor.

14 yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da andı.

Erdoğan konuya ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

"Örnek mücadele ve erdem insanı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14'üncü şehadet yıl dönümünde, i’la-yi kelimetullah ve nizam-ı alem davalarının yılmaz savunucusu, örnek mücadele ve erdem insanı, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.