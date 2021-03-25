Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Furkan Yazıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

ERDOĞAN, MUHSİN YAZICIOĞLU'YLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından görüşmeyle ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti."