Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtar maaşlarının 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan muhtarları sevindirecek müjdeyi verdi.

MUHTARLARIN MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKTI

Muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkartılacağına duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu rakamın 4 bin 250 TL olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarların alacağı yeni maaşı açıkladı ViDEO

"ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALMASINA GÖNLÜMÜZ RAZI OLMADI"

Kanuni düzenlemenin kısa sürede tamamlanacağını da sözlerine ekleyen Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Bilindiği gibi biz hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liraydı. Bu yılbaşı 3200 lira tutarına çıkarmıştık. Muhtarlar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonucu muhtar maaşlarını 4250 lira seviyesine çıkardık. Ben icraat konuşuyorum icraat. Bugüne kadar her sözün arkasında nasıl durduysak bundan sonra da öyle duracağız."