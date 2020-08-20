Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi kaçta açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü bir müjde açıklayacağını duyurmuştu. Tüm gözler Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye çevrildi. İşte tüm yaşanan bu sürecin perde arkası...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün açılışını yaptığı güneş paneli fabrikasının açılışında, yarın tüm Türkiye'ye büyük bir müjde vereceğini duyurmuştu.

AÇIKLAMA YARIN SAAT 15:00'TE

Erdoğan'ın bu duyurusunun ardından tüm gözler yarın saat 15:00'te yapılacak açıklamaya çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü açıklayacağını söylediği müjdeyi cuma namazı sonrası saat 15:00'te İstanbul'da duyuracak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü açıklayacağını söylediği müjde için, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.