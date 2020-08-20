Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi ne zaman açıklayacak? Erdoğan müjdeyi açıkladı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü bir müjdeyi açıklayacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklayacağı müjde nedir? Erdoğan müjdeyi ne zaman açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı sırada bir müjde açıklayacağını duyurması üzerine akıllarda birçok soru işareti oluştu.

Erdoğan'ın müjdeyi ne zaman açıklayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum." dedi.

ERDOĞAN MÜJDEYİ SAAT KAÇTA VE NEREDE AÇIKLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamayı Cuma günü yapacağını duyurdu. Henüz saat ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi, Cuma namazından sonra açıklaması bekleniyor.

"AÇIKLARSAM BU İŞİN HEYECANI KAYBOLUR"

Cuma günü bir müjde vereceklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN’DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

'MÜJDE NE OLABİLİR' TAHMİNLERİ YÜRÜTÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma günü açıklayacağını söylediği ‘müjde’ sosyal medyada da yankılandı ve çeşitli tahminlere yol açtı. Kimileri Türkiye’nin altın madeni keşfettiğini, kimileri de gaz veya petrol bulduğunu yazdı. Kulislerde dolaşan bir başka iddiaya göre de Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı ağırlayacak, hemen arkasından ‘müjde’yi açıklayacak.

BAKAN ALBAYRAK’TAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni’nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ‘müjde’yle ilgili şöyle konuştu:

“Önümüzdeki günlerde daha güzel haberlerle Türkiye inşallah daha mutlu ve güçlü şekilde geleceğe uyanacak.Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım. Türkiye açısından inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Siz yeter ki doğru iş yapmaya, doğru hedeflerle doğru adımlar atmaya devam edin, sonuç her anlamda gelecektir, yeter ki bu millete inandığınız sürece."