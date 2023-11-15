Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 2023 bitmeden KAAN'ın havalandığını göreceğiz Partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli muharip uçak KAAN’ın yıl sonuna kadar göklerde olacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin konuştu.

Açıklamalarında milli muharip uçak projesine de değinen Erdoğan, müjdeyi açıkladı.

"2023 bitmeden KAAN'ın havalandığını göreceğiz"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Boğazı'nda donanmamızın 100 gemiyle yaptığı geçit töreni çok önemli mesajlar içeriyor. Donanmamız başta olmak üzere ordumuzun kabiliyetlerini gördük. TGC Anadolu'nun yeni nesil kardeşi olacak bir uçak gemisi inşa etmek için kolları sıvadık. 2023 bitmeden milli muharip uçağımız KAAN'ın havalandığını göreceğiz."

KAAN'ın özellikleri

Dünyanın sayılı ülkelerinin sahip olduğu teknolojiyle üretilen, 5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlıyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçı.

KAAN'ın geliştirilmesi en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanıldı.

Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır.

Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.