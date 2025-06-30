Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 5 kanser ilacı geri ödeme listesine alınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede, kritik başlıklar değerlendirildi.

Önemli kararların alındığı kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Tedavi için bekleyen hastaları sevindirecek gelişmeyi paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 kanser ilacının geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

"5 FARKLI AKILLI KANSER İLACINI SGK GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALIYORUZ"

"2002 yılında göreve geldiğimizde sorunlar yumağında kaybolmuş alanların en başında sağlık geliyordu. Nüfusumuzun yüzde 70'i sosyal güvenlik şemsiyesi altındaydı. Hamdolsun nufusumuzun neredeyse tamamını sosyal güvenlik şemsiyesi içine aldık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şöyle konuştu:

2024 yılı içinde SGK tarafından 504 milyon reçete karşılanmıştır. Bu reçetelerde kullanılan ilaçların maliyeti 305 milyar liradır. 2000'li yıllarda geri ödeme kapsamında sadece 3986 ilaç varken bugün bu sayı 8522'ye yükseldi. Bugün geldiğimiz noktada sağlık hizmetine erişim bir imtiyaz değil zengin-fakir farkı olmadan tüm vatandaşlarımız yararlandığı bir haktır.



Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geri ödeme listemize eklemiştik. SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde de enzer adımlar attık. 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacını SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz. Daha önce hastalarımız bu kanser ilaçlarını kendi imkanlarıyla temin edip SGK'ya dava açıyorlardı.

25 FARKLI KANSER HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası yaptığı açıklamanın ardından bir de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

5 akıllı kanser ilacının 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanıldığını belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 akıllı kanser ilacını SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz.



Böylelikle 48 bin kanser hastamız ve aileleri için oldukça anlamlı bir adım atmış oluyoruz.



Cenab-ı Allah’tan hastalarımıza acil şifalar diliyorum.

SAĞLIK BAKANI: "BU HAYATİ KARAR, TEDAVİ SÜREÇLERİ DEVAM EDEN HASTALARIMIZA UMUT OLACAKTIR"

Sevindiren haber sonrası bir açıklama da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

Önemli immünoterapi ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alındı. Bu hayati karar, tedavi süreçleri devam eden hastalarımıza umut olacaktır. Başta kanser tedavisi gören vatandaşlarımız olmak üzere herkese hayırlı olsun. Bu süreçteki güçlü işbirlikleri ve hassasiyetleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e gönülden teşekkür ediyorum.

VEDAT IŞIKHAN: "DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE GERİ ÖDEME LİSTESİNDEKİ KANSER İLACI SAYISI 784'E YÜKSELECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, yaptığı paylaşımla alınan kararların detaylarını paylaştı.

Paylaşımda şöyle denildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantımızın ardından açıkladığı müjdeyle kanserle mücadele eden vatandaşlarımıza önemli bir destek sağlayacağız.



-Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz.



-Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak.



Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum.

AKILLI İLAÇ NEDİR

Akıllı ilaçlar, kanser tedavisinde doktorlar arasında hedefe yönelik ilaçlar olarak da ifade ediliyor.

Klasik kemoterapi ilaçları, hem kanserli hem de sağlıklı hücreleri hedef alarak, DNA ve RNA gibi protein sentezinden sorumlu genetik yapılara zarar vermekteydi.

Akıllı kanser ilaçları ise, yalnızca kanserli hücreleri hedef alarak genetik yapısına (DNA ve RNA) zarar veren ve sağlıklı hücreleri büyük ölçüde koruyan yenilikçi tedaviler olarak öne çıkmakta.

HANGİ KANSER TÜRLERİNDE KULLANILIR

Çeşitli kanser türlerinde etkili olabilecek şekilde geliştirilen akıllı ilaçlar, özellikle tedaviye dirençli veya ileri evre kanser hastalıklarında geleneksel tedavi yöntemlerine ek olarak kullanılmakta.

Akıllı ilaç kullanılan kanser hastalıkları ise şöyle:

-Meme Kanseri



-Bağırsak Kanseri (Kolorektal Kanser)



-Kan Kanserleri (Lösemi ve Lenfoma): Imatinib (Gleevec)



-Melanoma (Cilt Kanseri)



-Prostat Kanseri



-Over Kanseri



-Böbrek Kanseri



-Akciğer Kanseri

AKILLI İLAÇLARIN MALİYETLERİ

Türkiye'de akıllı kanser ilaçlarının maliyetleri, yüksek AR-GE giderleri, ithalat süreçleri ve döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle oldukça yüksek bir maliyete sahip.

2025 itibarıyla, bir kür için maliyetler 15.000 TL'den başlayıp yıllık 900.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Örneğin 12 kürlük bir akıllı ilacın maliyeti 2,2 milyon liraya kadar çıkabiliyor.

SGK, bu ilaçların bir kısmını belirli endikasyonlarda karşılasa da çoğu kapsam dışı kalmakta ve hastalar, genellikle kendi imkanlarıyla ödeme yapmak zorunda kalmakta.