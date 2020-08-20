Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde'yi yarın açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beklenen müjdeyi yarın 15:00'te açıklayacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış töreninde Türkiye'yi heyecanlandıran bir konuşma gerçekleştirmişti.

Erdoğan: Cuma günü bir müjde vereceğiz VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, cuma günü bir müjde vereceğini söyleyerek, "Biz de bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

15:00'TE AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin heyecanla beklediği o müjdesini yarın 15:00'te yapacağı konuşmada açıklayacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi kaçta açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

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