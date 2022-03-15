Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mültecilere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Seçimi kazanırsak mültecileri göndereceğiz diyorlar biz göndermeyeceğiz. Çünkü biz, ensarın ne olduğunu muhacirin ne olduğunu, peygamberi bir metot olarak çok iyi biliriz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası İyilik Ödülleri programında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Seçimi kazanırsak mültecileri göndereceğiz diyorlar biz göndermeyeceğiz. Çünkü biz, ensarın ne olduğunu muhacirin ne olduğunu, peygamberi bir metot olarak çok iyi biliriz.

Sevgililer sevgilisi, bir muhacirdi, ensar ile el ele, kol kolaydı. İşte bu kültürden, bu medeniyetten gelenler, hatta nasibini alanlar, kalkıp da bu ülkedeki 5 milyon mülteciyi, eğer iktidar olurlarsa.. Tekrar Suriye'ye göndereceklermiş, Afganistan'a göndereceklermiş.. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz.

Biz her zaman düşmüşün yanında olduk. Bunlar kendilerini katillerin elinden kaçarak bize geliyorlar.

Onun için de biz, gönlümüzü açacağız. Şunu da unutmayacağız; değerli kardeşlerim, Allah'ın yardımı her zaman bize yakın olmuştur.



Terör örgütüne ve siyasi uzantılarına tepki göstermek yerine ahlaksızca devletini suçlayanlar oldu. Diyarbakır'a gidip de ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapsını çalmaktan korkan hatta bu cesur anneleri tehdit eden siyasetçi müsveddelerini de gördük. Kaldıkları otele davet ettiler ayakalarına gitmediler, gidemediler.

Diyarbakır annelerinin 'Evlatlarımızı geri istiyoruz' haykırışı, teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerden biridir.

Bir avuç cesur ana, on yıllardır benim Kürt kardeşlerimin sırtına kene gibi yapışan, kanını sülük gibi emen zalimlere 'Artık yeter' diyerek ihtar verdi.

Diyarbakır anneleri korku duvarını yıkmakla kalmadı, siyasetçi görünümlü insan kaçakçılarının maskesini de düşürdü."

AYRINTILAR GELECEK...