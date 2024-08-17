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Malatya'da Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da toplantıya katıldı.

Bakan kurum sahnedeyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla toplantıya bağlandı.

Sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Kurum'un telefonu geri çevrilmedi ve Erdoğan bağlanarak Malatyalılara seslendi.

"MALATYA'DA YENİ DÖNEMİN ADIMLARINI SİZLERLE ATACAĞIZ"

Murat Kurum'un telefonundan Malatyalılara seslenen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Değerli Malatyalı kardeşlerim, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. Danışma Meclisi Toplantı'nız hayırlı olsun diyorum.



Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Seçimlerden büyük bir zaferle çıkan Malatya'yı en kalbi duygularla tebrik ediyorum, alkışlıyorum. En kısa zamanda inşallah, Malatya'yı ziyaret etmek suretiyle yüz yüze sizlerle buluşmayı hatırlatıyorum.



Birkaç gün önce belediye başkanınız Sami Bey, ziyaretimdeydi. Kendisiyle Malatya'yı konuştuk ve Malatya'yla ilgili ne gibi adımlar atacağız bunların görüşmesini yaptık ve çok kısa bir zamanda da inşallah Malatya'yı ziyaret ederek, Malatya'da yeni dönemin adımlarını inşallah sizlerle beraber atacağız.



Benim tabii sizlerden beklentilerim var. Artık yeni dönemde kongrelerle birlikte güçlü bir hazırlığı inşallah gerçekleştireceğiz. Bunun için de sizlere olan inancım tamdır. Sizlere olan güvenim tamdır, ve Malatya'ya olan güvenim tamdır. Allah yar, yardımcımız olsun diyorum sizleri tekrar alkışlıyorum.