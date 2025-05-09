Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'nda

Haber Merkezi

MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'na katılan ve buradaki konuşmasına, MÜSİAD mensuplarını, iş dünyası temsilcilerini ve programa katılanları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin 28. Olağan Genel Kurulu'na başarılar diledi.

MÜSİAD başkanına, yönetim kurulu üyelerine, bugüne kadar MÜSİAD çatısı altında hizmet edenlere teşekkür eden Erdoğan, MÜSİAD yöneticilerinden ve üyelerinden ahirete irtihal edenleri rahmetle yad etti.

Genel Kurul'da MÜSİAD başkanlığı ve yönetiminde bir bayrak değişimi yaşandığını hatırlatan Erdoğan, "2021 Eylül ayından beri Genel Başkanlık vazifesini layıkı vechiyle yürüten Mahmut Asmalı kardeşim, bu genel kurulda görevi sizlerin takdiriyle Burhan Özdemir kardeşimize devretti.

Mahmut Bey'e emekleri, gayretleri ve özverili çalışmaları için teşekkür ederken, Burhan Bey'e de Yüce Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

Genel Kurul'un hem MÜSİAD camiasının gücüne güç katmasını hem de Türkiye'nin büyüme ve kalkınmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öncelikle bir hususun bilinmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1999 yılında Pınarhisar'a gitmeden önce MÜSİAD'ın beni ilk fahri üye olarak kabul etmesinin anlamını, mesajını ve kıymetini her zaman şükranla hatırladım." dedi.

"MÜSİAD, TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇMEDİ"

28 Şubat'ın atmosferinin devam ettiği günlerde MÜSİAD'ın dayanışmasının kalbimde hep müstesna yeri oldu. MÜSİAD her zaman adaletten, hukuktan yana güçlü duruş sergiledi.



MÜSİAD hak ve özgürlüklerle birlikte her alanda destan yazdılar. Bazılarına öz bazılarına üvey evlat yapıldığı dönemde Türkiye için çalışmaktan asla vazgeçmedi.



1990'dan bugüne Türk ekonomisinin büyümesine, istihdamın, büyümenin artmasına, Türkiye'nin cazibe merkezi olarak öne çıkmasına katkılarda bulundunuz.



Kazanırken çalışanlarınızdan başlayarak millete kazandırmayı, kanaatle ticaret yapmayı hiçbir zaman ihmal etmediniz.

"MÜSİAD, TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI VERDİ"