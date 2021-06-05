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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsilaj belasından kurtulacağız

    Marmara'daki müsilaj sorununa değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlığa talimat verildiğini, denizlerin temizleneceğini açıkladı.
    • AA
    • 05.06.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 15:56
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsilaj belasından kurtulacağız

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik Millet Bahçesi'nde düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasında Marmara bölgesini istila eden deniz salyasını ele aldı.

    "BU BELADAN KURTULACAĞIZ"

    Sorunun çözülmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a talimat verdiğini belirten Erdoğan, "Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız" ifadesini kullandı.

    "KARADENİZ'E YAYILMASIN DİYE HIZLA ADIM ATACAĞIZ"

    Son dönemde yaşanan müsilaj sorunlarının kaynağının, arıtılmadan denize bırakılan atık sular olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gecikmeden, İBB, İzmir, Konya niye yapmıyor demeyeceğiz, Bakanlık olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız. Benim korkum bu Karadeniz'e yayılır, Marmara'ya girdisi olursa bela büyüktür" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsilaj belasından kurtulacağız #1

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