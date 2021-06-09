Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirmek için, strateji planımızı inşallah 3 ay içinde tamamlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan son zamanlarda Marmara Denizi'ni saran deniz salyası hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"MÜSİLAJ MESELESİNE KALICI BİR ÇÖZÜM BULACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan müsilaj sorununa ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Şimdi gelelim bir başka konuya. Başımızı ağrıtan bir konu.

Müsilaj sorununa da bu anlayışla bakıyoruz. İnşallah müsilaj belasından kısa zamanda Marmara'mızı, İstanbul'umuzu temizleyeceğiz.

Meseleyi ilk andan itibaren takip ettik. Alınan numuneler TÜBİTAK'ta incelemeye alındı. 700'ü aşan bilim insanı ile geniş katılımlı çalıştay Kocaeli'nde düzenlendi.

Deniz temizliğine ilişkin genelge de Marmara'daki illerimize gönderildi. 15 bölgede temizlik çalışması başladı.

Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirmek için strateji planımızı da inşallah 3 ay içinde tamamlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsilaj belasından Marmara'mızı temizleyeceğiz VİDEO





"İŞİNİ YAPMAYAN KURUMLARIN EKSİĞİNİ YAPMAK BİZE DÜŞÜYORSA BUNU YAPMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

Artıma tesisi inşaatımızı törenle durduran, metroların inşaatını toprakla kapatan, Küçükçekmece'nin derelerini bakterilere teslim eden, her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin emrine bu ülkeyi teslim edemeyiz.

Partisine bakmaksızın işini yapmayan kurumların eksiğini yapmak bize düşüyorsa, bunu yapmaktan da çekinmeyeceğiz."







