Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cambaz’a vefa ödül töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımlarıyla 15 Temmuz şehidi gazeteci Mustafa Cambaz anısına düzenlenen fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de şehit olan gazeteci Mustafa Cambaz anısına düzenlenen fotoğraf yarışmasının sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla açıklandı.

Yoğun ilgi gören ve 5 binin üzerinde fotoğraf başvurusunun yapıldığı yarışma bu yıl ilk kez gerçekleştirildi. 1071 Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu

Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:

"Rabbim Mustafa kardeşimizi peygamber efendimize komşu eylesin. Tüm yakınlarına, ailesine baş sağlığı diliyorum.

Bu tür yarışmalar adını taşıdıkları değerlerimize sahip çıkmanın yanında yeni kabiliyetlerin keşfedilmesine de imkan sağlamaktadır.

"Bu topraklar bize şehitlerimizin emaneti"

85 milyon olarak üzerinde özgürce yaşadığımız bu topraklar bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir.

"Bizi hizmet yolundan alıkoyamadılar"

Milletin iradesine pranga vurmak için gizli, açık pek çok operasyon yaptılar. Ama bizi hizmet yolundan alıkoyamadılar.

Bizans artıklarına inat İstanbul'a sahip çıkıyoruz.

"Bize durmak ve soluklanmak yok"



Yola çıkarken milletimize ne söz verdiysek bunları gerçekleştirene kadar bize durmak ve soluklanmak yok



