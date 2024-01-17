Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici ile görüşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

ensonhaber.com

Türkiye, yerel seçime gidiyor...

31 Mart'a az bir süre kala siyasetin gündemi de hareketlenmeye başladı.

Bir yandan ülke meselelerine yoğunlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer taraftan ise yerel seçim çalışmalarını yürütüyor.

Yerel seçim çalışmalarına Ankara'da devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek.

Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Mustafa Destici’yi kabul edecek.

Görüşmede, yerel seçim çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınması bekleniliyor.