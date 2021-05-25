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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Şentop ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Şentop ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
    • AA
    • 25.05.2021 - 18:44
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 19:08
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

    Görüşmede ana gündem maddesi yeni Anayasa çalışmaları oldu.

    GÜNDEM, YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

    TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

    Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" ifadeleri kullanıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Şentop ile görüştü #1

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