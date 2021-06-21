Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzik kısıtlamalarını 24.00'e çekiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgına yönelik tedbir kararlarıyla ilgili açıklamasında, mekanlarda müzik kısıtlamasının saat 24.00'e çekildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni kararları açıkladı.

1 Temmuz itibariyle sokak kısıtlamalarının kaldırılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzik yayını sınırlamasıyla ilgili de konuştu.

"MÜZİKLE İLGİLİ SINIRLAMAYI 24.00'E ÇEKİYORUZ"

Cumhurbaşkanı açıklamasında, "Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz." dedi.

"GECE KİMSENİN KİMSEYİ RAHATSIZ ETME HAKKI YOKTUR"

Erdoğan ayrıca, "Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur." ifadesini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklama VİDEO