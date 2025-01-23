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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkan Erdoğan, 2025 yılında aile hukukunun korunuma ilişkin atılacak adımlara değindi.

"AİLE HUKUKU İÇİN YENİ TEDBİRLER ALINACAK"

2025'in aile yılı ilan edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile hukukunda yaşanan sorunlara yönelik yeni tedbirler alınacağını belirtti.

Erdoğan, aile mahkemelerinin yapısından boşanma ve nafaka süreçlerine kadar geniş kapsamlı reformların planlandığını ifade etti.

"NAFAKAYA KADAR YENİ REFORMLAR PLANLIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından dikkat çeken satırbaşları şöyle;