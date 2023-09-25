Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da: İlham Aliyev havaalanında karşıladı Havaalanında Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan yağmurlu havayı işaret ederek, "Kardeşim bizim oralar yanıyor senin buralar rahmet" dedi. Aliyev'den de aynı samimiyette karşılık gelince ortaya gülümseten anlar çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gitti.

Saat 11.20'de Atatürk Havalimanı'ndan Nahçıvan'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanında Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev tarafından törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan espriyi patlattı: Kardeşim bizim oralar yanıyor senin buralar rahmet

Samimi oldukları bilinen iki lider önce birbirlerine sarıldı ardından da espriler peş peşe geldi.

O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e yağışlı havayı işaret ederek, "Kardeşim bizim oralar yanıyor senin buralar rahmet." dedi.

Erdoğan'ın esprisine gülerek karşılık veren Aliyev de, "Yeni başladı." şeklinde cevapladı.

İki liderin samimi anları saniye saniye görüntülendi

İki liderin esprili anları objektiflere saniye saniye yansıdı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer eşlik etti.

Açılış ve temel atma törenlerine katılacak

Aliyev ile baş başa görüşmeye çekilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak.

İki liderin ortak basın toplantısı ve imza töreni sonrasında ise Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne geçilecek.

Son olarak görüşmede bir diğer önemli konunun ise Zengezur Koridoru olduğu ifade ediliyor.