Cumhurbaşkanı Erdoğan namazdan sonra Fatih'in türbesinde

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'daki ilk namaz sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya Camii'nin zincirleri kırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla müze saçmalığı bitmişti.

Bugün ise Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk ibadet heyecanı vardı...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FATİH'E ZİYARET

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı. Çok sayıda vatandaş, Ayasofya'ya günün ilk ışıkları ile birlikte akın etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli de camide yer aldı. Erdoğan, namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okudu.

Ayasofya'daki ilk namaz sonrası ise Erdoğan ile Bahçeli birlikte Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

Erdoğan namazdan sonra Fatih'in türbesinde VİDEO

BURASI ASLINA DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı kısa konuşmada "Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer." ifadelerini kullandı.

"SAHİBİ FATİH"

Bir gazetecinin "Sayın Cuhurbaşkanım, namazdan sonra direkt buraya geldiniz. Burada da Fatih'in türbesini ziyaret ettiniz" yorumuna Cumhurbaşkanı Erdoğan "(Ayasofya'nın) sahibi Fatih" diyerek karşılık verdi.